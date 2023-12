Masahiro Sakurai non si ritira: quale futuro per il creatore di Super Smash Bros?

Dopo aver concluso i lavori su Super Smash Bros. Ultimate e sui relativi DLC, sembrava che Masahiro Sakurai fosse pronto per la pensione, ormai del tutto concentrato sul suo canale Youtube. Ma il celebre game designer sembra non aver ancora chiuso la sua carriera, anzi.

Nel suo ultimo video pubblicato su Youtube, infatti, Sakurai lascia intendere che lavorerà ancora a nuovi videogiochi, sebbene per il momento non abbia fornito dettagli più precisi sul suo futuro lavorativo. "Per quanto mi riguarda, sto ancora continuando a creare giochi per il futuro, ma sto portando avanti anche questo canale Youtube, un qualcosa che non ho mai fatto prima d'ora", afferma l'autore al termine del suo ultimo, breve filmato, senza aggiungere altro in merito alle sue prossime mosse.

Una cosa comunque è sicura: Sakurai non ha intenzione di ritirarsi, non ancora almeno. Resta ora da capire quale sarà il suo prossimo progetto e soprattutto se continuerà ancora a collaborare con Nintendo dopo i grandi successi ottenuti dalla serie di Super Smash Bros. In passato lo sviluppatore aveva affermato che sarebbe stato improbabile un nuovo Super Smash Bros senza Masahiro Sakurai: che dunque possa tornare nuovamente alle redini della sua acclamata serie, magari con un nuovo episodio pensato appositamente per il successore di Nintendo Switch? Non resta che attendere aggiornamenti.