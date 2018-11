Masahiro Sakurai: ogni capitolo di Super Smash Bros. è un 'miracolo'

Parlando ai microfoni di Game Informer.com, l'apprezzato director Masahiro Sakurai è tornato a parlare della serie di Super Smash Bros., che si appresta a tornare in auge con l'imminente debutto del nuovo capitolo per Nintendo Switch.

In particolare, Sakurai ha fatto notare come sia incredibile il fatto che così tante IP riescano a ritrovarsi in un solo videogioco. Vedere un tale numero di personaggi, appartenenti ai diversi proprietari dei rispettivi franchise, riuniti tutti insieme è un vero "miracolo", secondo il director nipponico.

"Potreste non esserne consapevoli, ma è davvero un miracolo ogni volta che riusciamo a creare un nuovo gioco di Smash Bros. A meno che non abbiamo le approvazioni da parte di tutti i possessori delle IP che sono coinvolte nel titolo, non possiamo realizzarlo. Ed ogni volta si tratta di una situazione in bilico".

Proseguendo nell'intervista, Sakurai ha spiegato come il compianto ex presidente della grande N Satoru Iwata sia stato fondamentale per il futuro della serie di Smash Bros. Iwata, infatti, ha creato negli scorsi anni un team ed una struttura che gravitasse tutta intorno al director Sakurai, affinché potesse essere supportato nel miglior modo possibile nella creazione dei nuovi capitoli del franchise.

Ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 7 dicembre.