Masahiro Sakurai: il nuovo progetto del papà di Smash Bros non sarà un videogioco?

Dopo aver chiuso definitivamente i lavoro su Super Smash Bros. Ultimate, l'ultimo capitolo della sua amatissima serie, Masahiro Sakurai guarda al futuro ed è già concentratissimo su nuove idee. E il suo prossimo impegno potrebbe addirittura non avere nulla a che fare con i videogiochi.

In un'intervista con Famitsu, infatti, Sakurai ha confermato di star lavorando duramente e senza sosta a un progetto ancora misterioso, sul quale non si è sbottonato più di tanto. "Sono sparito da un po', ma sto lavorando a qualcosa. I miei occhi potrebbero sembrare un po' stanchi. Potreste vedermi nel prossimo futuro in un posto che non ha nulla a che fare con la produzione di videogiochi", afferma il papà di Smash Bros. proseguendo la sua criptica dichiarazione: "Potreste rivedermi o non rivedermi più, io spero di rivedervi in futuro. Grazie mille per la vostra attenzione".

Non è dunque affatto chiaro su cosa Sakurai stia effettivamente lavorando, e c'è adesso molta curiosità di scoprire cosa bolle nella pentola del creativo game designer e se davvero si sta allontanando dal mondo videoludico. La sua uscita di scena potrebbe inoltre avere grosse conseguenze sul futuro della sue famosissima serie: un nuovo Super Smash Bros senza Masahiro Sakurai è improbabile, sebbene lo stesso autore non ha escluso la possibilità che il brand possa proseguire anche senza di lui.

Nel frattempo è stato confermato che Super Smash Bros Ultimate non sarà all'EVO 2022 per volere di Nintendo, segnando per la prima volta dopo tantissimi anni la grande assenza del franchise dalla più importante competizione mondiale di Picchiaduro.