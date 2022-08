Masahiro Sakurai dopo Super Smash Bros Ultimate: aperto il nuovo canale Youtube

Nella giornata del 23 agosto Masahiro Sakurai ha detto addio a Super Smash Bros. Ultimate, concludendo la pubblicazione giornaliera di foto dedicate al gioco portata avanti in questi anni sui propri canali social. Allo stesso tempo, però, aveva lasciato intendere di essere pronto ad un nuovo progetto.

Ebbene, Sakurai non ha fatto aspettare i suoi fan troppo a lungo, dato che ha già svelato la sua nuova attività che lo terrà impegnato nel prossimo futuro (seppur non a cadenza giornaliera come in precedenza). Il director di Smash Bros. ha infatti aperto il suo nuovo canale Youtube Masahiro Sakurai on Creating Games, pubblicando subito il primo filmato introduttivo che spiega in cosa consiste la sua nuova pagina.

Come spiegato dal celebre game designer, con il canale Youtube intende fornire a tutti gli spettatori i suoi consigli su come sviluppare un videogioco: i filmati saranno rivolti a chiunque, dai semplici curiosi fino agli sviluppatori in cerca di spunti per realizzare al meglio le proprie produzioni, e daranno indicazioni su ogni aspetto di un prodotto, a partire dalle impostazioni di game design.

Oltre al video introduttivo Sakurai ha già caricato altre due clip: la prima riassume tutti i progetti più rilevanti sui quali ha lavorato nel corso della sua carriera, partendo dall'iconico Kirby's Dream Land per Game Boy del 1992 fino ad arrivare appunto a Super Smash Bros. Ultimate del 2018, mentre nella seconda arrivano subito i primi suggerimenti in termini di design rivolti al pubblico.

Resta nel frattempo incerto il futuro della celebre serie di picchiaduro Nintendo: un nuovo Super Smash Bros sembra improbabile senza Masahiro Sakurai, sebbene per adesso la casa di Kyoto non ha mai espresso chiaramente le sue intenzioni con il brand e quindi un addio definitivo è tutt'altro che sicuro.