Masami Yamamoto, ex Sony Japan Studio, fonda la nuova compagnia EPIGRAsm

Nelle scorse settimane Masami Yamamoto ha lasciato Sony Japan Studio, il producer e game director ha ora annunciato di aver fondato un nuovo studio indipendente con il quale si occuperà di produrre e sviluppare videogiochi per tutte le piattaforme.

Yamamoto ha fondato il nuovo studio EPIGRAsm, Masami ha voluto ringraziare tutti per il supporto ed ha rivelato che in futuro annuncerà qualcosa di interessante, al momento però è troppo presto per svelare i piani della sua nuova compagnia.

Masami Yamamoto ha iniziato a lavorare in Sony a metà degli anni '90 nella divisione Sony Music Entertainment, in seguito è diventato producer e direttore in Sony Japan Studio dove ha lavorato su progetti come No Heroes Allowed, Tokyo Jungle, Rain, Bloodborne, Freedom Wars e Soul Sacrifice.

Come noto, dal primo aprile Sony ha modificato la struttura di Japan Studio, la compagnia vuole puntare su Team ASOBI (divisione responsabile di Astro's Playroom e Astro Bot Rescue Mission per PlayStation VR) mentre le attività di sviluppo, localizzazione, adattamento, gestione delle IP e ricerca di partner verranno decise dalla sede internazionale di PlayStation.



A inizio settimana anche il designer di Gravity Rush ha lasciato Sony Japan Studio e lo stesso ha fatto Gavin Moore, direttore di Demon's Souls per PlayStation 5.