Masami Yamamoto lascia Sony Japan Studio, ha lavorato su Bloodborne e Freedom Wars

Si allunga la lista degli abbandoni in casa Sony Japan Studio: l'ultimo in ordine di tempo è Masami Yamamoto, direttore di produzione e produttore esecutivo che ha annunciato oggi di aver lasciato la compagnai giapponese lo scordo 28 gennaio.

Masami Yamamoto ha lavorato su produzioni come No Heroes Allowed, Tokyo Jungle, Rain, Bloodborne, Freedom Wars, Soul Sacrifice e tanti altri. Yamamoto ha iniziato la sua carriera in Sony Music Entertainment ben 25 anni fa e in questo lasso di tempo ha sempre lavorato per l'azienda giapponese, adesso però è tempo di guardare al futuro.

Su Twitter Yamamoto fa sapere che "in futuro sarò in grado di creare giochi per qualsiasi piattaforma... che strana sensazione", non è chiaro però se abbia già trovato un nuovo impiego oppure no. L'addio di Masami Yamamoto è solo l'ultimo di una lunga lista che include Teruyuki Toriyama, il producer di Bloodborne Masaaki Yamagiwa e Keiichiro Toyama, papà di Silent Hill, Siren e Gravity Rush.

Dal primo aprile Sony ridimensionerà Japan Studio focalizzandosi su Team ASOBI (autori di Astro's Playroom e Astro Bot Rescue Mission) mentre le attività di localizzazione e adattamento verranno gestite dalla sede internazionale di PlayStation. Un cambiamento importante per il più "anziano" studio giapponese di Sony, fondato nei primissimi anni '90 con l'obiettivo di sviluppare giochi per la prima PlayStation.