Le mascotte PlayStation dimenticate: da Blasto a Toro Inoue

Quando la prima PlayStation ha fatto il suo debutto nel 1994, mancava una vera e propria mascotte, un personaggio bandiera e portavoce della compagnia così come Super Mario lo era per Nintendo e Sonic per SEGA. In tanti ci hanno provato, pochi ci sono riusciti, alcuni sono stati dimenticati molto molto in fretta.

Polygon Man

E chi è Polygon Man, direte voi? Siamo nel 1994, la PlayStation è da poco uscita in Giappone e arriverà l'anno successivo negli Stati Uniti, serve assolutamente una mascotte e Sony Computer Entertainment America da vita a Polygon Man, una testa fluttuante di colore viola realizzata interamente da spigolosi poligoni. Durerà il tempo di una campagna marketing per poi sparire, tornando solo molti anni dopo come personaggio di supporto in PlayStation All Stars Battle Royale.

Blasto

Blasto viene generalmente ricordato come uno dei giochi PlayStation 1 più brutti di sempre, non era effettivamente un capolavoro, si trattava di un platform 3D poco ispirato e con un gameplay legnoso. Il protagonista, il supereroe in sovrappeso Blasto, era però in lizza per diventare uno dei personaggi simbolo del roster di PlayStation, peccato che sia sparito prima ancora di arrivare, praticamente.

Toro Inoue

Il gatto Toro (no non stiamo scherzando, è un gatto ma si chiama Toro) nasce nel 1999 per accompagnare gli ultimi anni di vita di PS1 e il debutto sul mercato di PS2. E Toro riscuote un notevole successo in Giappone per qualche anno, diventando protagonista anche di serie animate e merchandising, oltre che di una serie di giochi dedicati. Scomparirà alla fine degli anni 2000 per poi tornare solamente in qualche spot TV.

Lammy

PaRappa ve lo ricordate no? Il cagnolino rapper riscosse un discreto successo e tra il 1997 e il 1998 venne effettivamente usato come volto di PlayStation in molte campagne pubblicitarie. Parappa però aveva anche una amica meno famosa di lui, la pecora Lammy, chitarrista in un gruppo rock e protagonista del videogioco Um Jammer Lammy. Bella idea, ma non ha funzionato.

Jersey Devil

Jersey Devil è un diavoletto viola protagonista del videogioco omonimo uscito su PS1 nel 1997. Non ne avete memoria? Tranquilli, è normale, non era granché. Tuttavia, negli Stati Uniti il gioco era pubblicato da Sony Computer Entertainment America e il publisher provò a utilizzare Jersey Devil come mascotte in alcun pubblicità, ma con scarsi risultati.