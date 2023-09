Mason Greenwood è in EA Sports FC 24: la conferma di Electronic Arts

Mason Greenwood, calciatore attualmente in forza al Getafe CF, sarà regolarmente presente in EA Sports FC 24: la conferma arriva da Electronic Arts in persona, dopo aver rimosso l'atleta da FIFA 22 e non averlo incluso in FIFA 23 a causa delle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto negli ultimi anni.

"EA Sports FC 24 riflette in maniera autentica i roster attivi di tutti i team e club del mondo calcistico reale", dichiara al Mirror Gaming un portavoce di EA, che prosegue: "Essendo ora parte del roster attivo del Getafe CF, Mason Greenwood sarà incluso in FC 24. Siccome Greenwood non era parte di un roster al momento delle nostre scadenze per i dati finali su team e giocatori, non sarà incluso al lancio nella modalità Ultimate Team".

Accusato di abusi dall'ex fidanzata Harriet Robinson il 30 gennaio del 2022, Greenwood venne arrestato dalla polizia britannica nella stessa giornata per poi essere immediatamente sospeso dal Manchester United, squadra nella quale militava all'epoca dei fatti. Dopo essere stato rilasciato su cauzione, il 15 ottobre dello stesso anno il giocatore venne nuovamente arrestato con l'accusa di aver provato a mettersi in contatto con Robinson, per poi essere ancora una volta rilasciato su cauzione pochi giorni dopo e con un'udienza definitiva fissata al 27 novembre 2022. La svolta sul caso arriva però il 2 febbraio 2023: dopo approfondite indagini, la polizia di Manchester fa cadere tutte le accuse mosse nei confronti di Greenwood, che ha così potuto riprendere la propria carriera nel calcio.

Per quanto riguarda il gioco vero e proprio, negli scorsi giorni sono stati rivelati i 25 giocatori più forti della Serie A in EA Sports FC 24, in una classifica che vede in testa Victor Osimhen del Napoli con una valutazione di 88.