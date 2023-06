Mass Effect 1 vs 2 vs 3: qual è il migliore secondo te?

Sono passati ormai due anni dal ritorno nello spazio con Shepard in Mass Effect Legendary Edition, la riproposizione dei tre classici senza tempo ideati da BioWare e pubblicati da Electronci Arts in questa nuova veste tecnica e grafica in 4K Ultra HD nel corso del 2021, che offre diversi contenuti scaricabili in un unico prodotto.

Nonostante siano trascorsi più di dieci anni dalla pubblicazione di Mass Effect 3, la stampa specializzata e la comunità videoludica concordano nel ritenere che la saga di BioWare sia un capolavoro da giocare almeno una volta nella vita. Complice un comparto ruolistico e ludico di altissimo livello che alzano l'asticella qualitativa dei tre prodotti, ad aver reso unico nel proprio genere questo brand è la presenza di una narrazione avvincente e a tratti mozzafiato. Brand che, come visto negli ultimi mesi del 2022, sappiamo star continuando: Mass Effect Next Game continua a prendere forma con i nuovi bozzetti di BioWare.

Infatti, l'universo coinvolgente ed emozionante di Mass Effect mette a disposizione dei giocatori la possibilità di plasmare il proprio percorso in modo che le proprie decisioni abbiano un impatto sulle missioni e sui capitoli a seguire. "Ogni decisione può influire su ciascuna missione, relazione o battaglia... e perfino sul destino della galassia).

Come se non bastasse, però, alla qualità narrativa già presente sin dal 2007 corrisponde adesso un impianto tecnico di tutto rispetto, grazie alla presenza del 4K offerto dalla Legandary Edition che migliora di netto le prestazioni e la qualità visiva dell'avventura. Qui sorge spontanea la domanda: quale capitolo della saga di Mass Effect preferite? Vi invitiamo a farci sapere la vostra opinione qui sotto nella sezione dedicata ai commenti, spiegando nel dettaglio la vostra esperienza ed il vostro approccio ai lavori targati BioWare.