Mass Effect 2 è il capitolo sviluppato con meno crunch della serie, dichiara ex BioWare

Mass Effect 2 è da molti considerato come il capitolo più riuscito della serie ruolistica Sci-Fi sviluppata da BioWare. Dorian Kieken, ex membro della software house canadese, ha svelato degli interessanti retroscena sulla realizzazione del titolo originariamente pubblicato nel 2010.

Stando alle parole di Kieken, Mass Effect 2 è stato il capitolo che ha richiesto meno "cruch" da parte degli sviluppatori, costretti quindi a meno sacrifici e ore di straordinari durante la sua realizzazione:

"Mass Effect 2 è stato il gioco accolto più positivamente della serie. Ma sapevate che è stato anche quello con il minor crunch, ed il più vicino al budget iniziale e alle scadenze? Questo mi ricorda sempre che non hai bisogno di devastare il tuo team o fare utilizzo di budget folli per avere dei risultati fantastici. Tutto sta nell'avere una visione precisa e fare le scelte giuste durante lo sviluppo".

Sono diversi i giochi finiti al centro di controversie legate al crunch time negli ultimi anni, tra cui troviamo sicuramente Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED e The Last of Us Parte 2 di Naughty Dog.

Ricordiamo che l'epopea del comandante Shepard potranno essere vissute nuovamente dai giocatori grazie all'arrivo di Mass Effect Legendary Edition, atteso al lancio il 14 maggio 2021. BioWare ha messo in mostra alcuni dei miglioramenti grafici di cui la trilogia Sci-Fi potrà beneficiare rispetto ai capitoli originali.