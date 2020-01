Mass Effect 2 compie 10 anni: BioWare celebra la ricorrenza, prevista una Remaster?

Attraverso i propri canali social, gli autori di BioWare festeggiano i dieci anni dal lancio di Mass Effect 2, il capolavoro action ruolistico con protagonisti il Comandante Shepard e i suoi compagni della Normandy.

La simpatica foto diffusa dalla software house canadese mostra infatti l'action figure dell'intrepido Spettro N7 nella sua versione femminile contornato dalla statuetta celebrativa di Liara T'Soni e da due figure Funko POP di Garrus Vakarian e Tali'Zorah, con al centro un dolcetto e due copie di Mass Effect (in rappresentanza delle versioni Standard e Collectors).

Ad alimentare i rumor sulla Remaster di Mass Effect (sia del primo che degli altri due capitoli della trilogia di Shepard) ci pensano gli stessi ragazzi di BioWare pubblicando su Twitter un messaggio che accompagna questa foto e ne descrive la scenetta ricreata come "quando i tuoi compagni di squadra sopravvivono alla missione suicida per arrivare al tuo compleanno".

Secondo alcuni, dietro all'ovvio riferimento al particolare evento della campagna principale di Mass Effect 2 (su cui preferiamo glissare per non mostrare il fianco agli spoiler) potrebbe appunto celarsi l'intenzione di BioWare di riprendere in mano questa celebre proprietà intellettuale per realizzarne una Remaster o un Remake prima di svilupparne il quarto capitolo "maggiore" (se consideriamo Mass Effect Andromeda come un gioco appartenente ad una linea narrativa parallela). Non prima, però, di risolvere i problemi di Anthem con una completa revisione del gioco e lo sviluppo di quello che, in base ai rumor, dovrebbe essere il progetto di Anthem Next per PS5 e Xbox Series X.