Mass Effect 2 finalmente giocabile in prima persona grazie a una mod su PC

Superata la sorpresa per l'oggettiva somiglianza della prima immagine di un Buco Nero con Mass Effect 2, la vulcanica scena dei modder del kolossal ruolistico di BioWare si attiva per sviluppare un tool gratuito che permette di esplorare il gioco con una visuale in prima persona.

I programmatori dilettanti che si sono cimentati in questa impresa hanno già reso disponibile al download gratuito la loro mod sulle pagine del famoso portale NexusMods. L'autore a capo del progetto, LordEmil1, riferisce che lo sviluppo di questa mod è stato particolarmente difficile a causa del complesso utilizzo delle telecamere con cui i designer di BioWare hanno gestito le sessioni di dialogo e la transizione tra queste ultime e le fasi di gioco vere e proprie.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se per il momento la mod consente di attivare la visuale in soggettiva solo ed esclusivamente nelle sessioni di gameplay lontane dai combattimenti, come quelle a bordo della Normandy o negli spostamenti tra i quartieri della Cittadella. LordEmil1 conta però di spendersi per lavorare a una soluzione che consenta di sbloccare la telecamera in prima persona anche nei frangenti sparatutto della campagna principale con protagonista il mai dimenticato comandante Shepard.

Mentre LordEmil1 si dedicherà all'aggiornamento della sua mod, i vertici di Electronic Arts promettono di seguire con attenzione l'evolversi della fase di sviluppo post-lancio dell'ultimo, controverso progetto di BioWare, l'action sci-fi Anthem per PC, PS4 e Xbox One. A ogni modo, in cima alla notizia trovate un filmato esplicativo che illustra le potenzialità della nuova mod di Mass Effect 2 che aggiunge la visuale in prima persona.