Mass Effect 2: Jack era pansessuale in origine, ma BioWare ha cambiato idea per FoxNews

Mentre attendiamo con impazienza il lancio di Mass Effect Legendary Edition e nuove informazioni sul misterioso Mass Effect Next-Gen, emergono dalla rete degli interessanti retroscena sul secondo capitolo, ancora oggi uno dei più amati dai fan della serie.

A condividerli con la sempre fervente comunità è stato Brian Kindegran, lo scrittore principale di Jack, che nel corso di un'intervista concessa a TheGamer ha rivelato che il suo personaggio era stato concepito come pansessuale. Anche conosciuta come "Soggetto Zero", Jack era una pericolosa criminale che ha debuttato in Mass Effect 2. Le sue doti biotiche, tra le più impressionanti mai riscontrate tra gli esseri umani, l'hanno resa una candidata perfetta per la Missione Suicida oltre il portale di Omega 4, nonostante i suoi trascorsi da omicida e pirata spaziale. Se ben ricordate, Jack poteva avere una relazione amorosa solamente con la versione maschile del comandante, ma la concezione dell'autore originale era ben differente.

"Durante la maggior parte dello sviluppo della sua storia, Jack era essenzialmente pansessuale", ha spiegato Kindegran. L'interesse nei confronti di uomini e donne emerge in alcuni dialoghi presenti della versione finale del gioco, ma alla prova dei fatti non è possibile stabilire una romance con il Comandante Shepard femmina. BioWare ha deciso di limitare questo tratto della sua personalità a causa di alcune critiche ricevute qualche anno prima da FoxNews, che in un panel del 2007 ha speso parole poco lusinghiere nei confronti delle scene di sesso del primo episodio. "Mass Effect è stato aspramente e ingiustamente criticato negli Stati Uniti da Fox News", ha aggiunto lo scrittore. "Il team di sviluppo di Mass Effect 2 era molto progressista e di larghe vedute, ma dopo Mass Effect - che aveva una sola relazione gay con Liara, che tra l'altro sulla carta non era neppure omosessuale perché appartenente ad una specie mono-genere (le Asari, ndr) - hanno preferito andarci cauti poiché avevano paura di scatenare un putiferio". Kindegran non ha mai condiviso la decisione, ma ha spiegato che è stata presa per "minimizzare in quantitativo delle critiche che sarebbero state indirizzate verso la community da media come Fox News".