Mass Effect 2: la romance di Garrus esiste grazie ai fan, rivela BioWare

Come rivela Drew Karpyshyn, sceneggiatore della serie di Mass Effect, BioWare non aveva alcuna intenzione di dare vita ad una romance dedicata a Garrus nella trilogia originale della nota serie Sci-Fi. Furono le pressanti richieste della community a convincere lo studio canadese ad esplorare la sfera sentimentale dell'amatissimo turian.

Dopo la conclusione del primo capitolo di Mass Effect, BioWare non aveva in previsione di introdurre una romance di Garrus nel sequel, eppure sembrava proprio che i fan non aspettassero altro. Lo studio decise così di accogliere la richiesta e aggiungere la novità in Mass Effect 2.

"Abbiamo sempre saputo che sarebbero tornati come companion", ha dichiarato Karpyshyn in un intervento su reddit incentrato sui personaggi di Garrus e Tali. "Sono rimasto un po' sorpreso che i fan volessero le opzioni per la romance. Per Tali potevo anche aspettarmelo. Non avevate mai visto il suo volto, quindi era facile immaginare qualcosa di vagamente umano (ma aveva quei piedi strani). Garrus mi ha preso alla sprovvista. Ma una volta che abbiamo capito cosa volevano i fan, abbiamo deciso di offrirglielo". Sebbene sia stato pubblicato nell'ormai lontano 2010, Mass Effect 2 è nuovamente tornato al centro delle discussioni della community all'uscita di Mass Effect Legendary Edition, che potete ancora riscattare con Amazon Prime Gaming.

Sappiamo che è in sviluppo un nuovo episodio della serie fantascientifica, ma BioWare ha precisato lo scorso aprile che Mass Effect next-gen è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo.