Mass Effect 3: il finale esteso costrinse BioWare ad un crunch estremo

Ad oltre 9 anni dal lancio, è ancora vivido il ricordo della polemica legata a Mass Effect 3 e al suo controverso finale. Dopo aver conquistato una fanbase numerosa ed appassionata, BioWare ricevette aggressioni online e persino minacce di morte da parte di quegli utenti delusi dalla conclusione della trilogia Sci-Fi.

A seguito del malcontento scatenatosi tra l'utenza, BioWare corse ai ripari e realizzò nel giro di poco tempo il DLC Extended Cut, che andò ad ampliare ed approfondire la conclusione di Mass Effect 3. Manveer Heir, allora designer del gioco ed oggi facente parte di Brass Lion Entertainment, è tornato a discutere della spinosa questione, e di come BioWare dovette affrontare un periodo di crunch estremo e profondamente provante per la situazione psicofisica del team di sviluppo.

"Penso che sia stato decisamente un colpo morale per la squadra. Sei pronto per finire con un gioco e un franchise, e quando invece la situazione finisce per allungarsi, quelli che hanno fatto maggiormente crunch alla fine sono costretti a farlo nuovamente. Non hanno avuto modo di riposarsi. Quel periodo è stato molto duro, e non so se qualcuno ne abbia mai parlato, ma sì, abbiamo fatto crunch. Tante persone hanno faticato ad attraversare quel periodo".

Una situazione tanto stressante da drenare le energie degli sviluppatori, anche ad alcuni anni di distanza dall'accaduto. Molti di loro, infatti, iniziarono a cedere nel mezzo dello sviluppo di Dragon Age Inquisition: "Ricordo che stavamo abbastanza bene, ma nel giro di due anni da quando avevamo iniziato Dragon Age: Inquisition... Tutti erano esausti, tutti erano completamente distrutti, il morale era incredibilmente basso. In quel periodo molti iniziarono ad andare in terapia", ha inoltre aggiunto Zachariah Scott, cinematic designer di ME3.



