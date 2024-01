Mass Effect: un affascinante cosplay di Miranda Lawson a bordo della Normandy

L'N7 Day 2023 ha portato alla notizia più attesa da tutti i fan. Nel corso dell'annuale manifestazione dedicata è stato mostrato un primo trailer del prossimo Mass Effect, nome in codice EPSILON. Manca ancora molto prima di poter fare ritorno nelle atmosfere sci-fi dell'avventura ruolistica di BioWare, ma a salvarci è Miranda.

Il prossimo Mass Effect è stato presentato con un trailer in-engine che permette di riassaporare lo spazio più profondo di questo universo narrativo. Mass Effect Next avrà modo di chiarire gli eventi canonici della serie, ma anche di dare il via a una nuova avventura che si lascerà alle spalle la trilogia di Shepard e e il tanto discusso Andromeda.

Mass Effect è una delle serie più amate, ma l'attesa sarà ancora molto lunga. Secondo l'affidabile insider Jeff Grubb, per Mass Effect Next dovremo aspettare fino al 2028, poiché il titolo non uscirà prima di Dragon Age Dreadwolf, altro progetto che impegna la software house canadese. A riportarci sulla Normandy SR-2, fatta costruire dall'Uomo Misterioso di Cerberus, è questo cosplay di Miranda Lawson da Mass Effect 2.

Miranda è un agente di Cerberus a capo del progetto Lazarus, l'organizzazione pro-umani che riportò in vita Shepard. A bordo della nave spaziale Normandy è la seconda in comando e il suo compito è quello di tenere sotto controllo il comandante Shepard. Creata artificialmente, si rivelerà leale e fondamentale per la missione di distruzione della Nave Spaziale dei Collettori. A condividere lo scatto che trovate in calce all'articolo è la cosplayer Morfina.