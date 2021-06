Mass Effect Andromeda: la community lo rivaluta dopo il successo della Legendary Edition

Il grande riscontro ottenuto da BioWare con Mass Effect Legendary Edition sta spingendo molti appassionati a intavolare delle discussioni sui social e sui forum più frequentati per rivalutare Mass Effect Andromeda e il lavoro svolto dalla sussidiaria di EA con l'ultimo capitolo di questa iconica avventura sci-fi.

Basta dare un'occhiata ai messaggi condivisi dai fan di Mass Effect sulle bacheche digitali di portali come Reddit e ResetEra per accorgersi del rinnovato interesse per il "sequel / spin-off" Andromeda suscitato, appunto, dal lancio della trilogia rimasterizzata dell'odissea galattica del Comandante Shepard.

I post pubblicati sui social dagli appassionati che stanno rivalutando o scoprendo solo adesso Mass Effect Andromeda sono davvero tanti, con centinaia di risposte da altrettanti fan della serie fantascientifica. In un messaggio condiviso da danish0o74, ad esempio, il redditor spiega di aver "appena finito di giocare ad Andromeda dopo aver finito la trilogia. Certo, la trilogia originaria è migliore e che le prime ore trascorse in Andromeda non mi hanno davvero appassionato, ma devo ammettere che col passare delle ore ho davvero cominciato a divertirmi, alla fine sono stato davvero entusiasta di vedere cosa sarebbe successo. Penso che Andromedia sia proprio un buon capitolo di Mass Effect".

Se volete saperne di più sull'opera di attualizzazione compiuta da BioWare sui tre capitoli della saga GDR dello Spettro N7, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition. Quanto all'esperienza ruolistica del gioco che ha fatto seguito all'avventura di Shepard, vi consigliamo di leggere questo approfondimento su contenuti rimossi e razze aliene tagliate da ME Andromeda.