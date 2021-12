Mass Effect Andromeda ha una grafica 'dell'altro mondo' nel video 8K Ray Tracing

Non pago del clamore mediatico suscitato dai suoi progetti multimediali come quello su GTA 5 ai limiti del fotorealismo, lo youtuber Digital Dreams decide di ingannare l'attesa per l'arrivo di nuove informazioni su Mass Effect nextgen sondando le potenzialità grafiche di Mass Effect Andromeda con un video 8K.

Per raggiungere gli incredibili risultati che possiamo ammirare nel gameplay trailer in apertura d'articolo, l'ormai famoso creatore di contenuti ha attinto alla spaventosa potenza computazionale della sua configurazione PC gaming spinta da una GPU NVIDIA GeForce RTX 3090 per metterla al servizio di una versione "con grafica dell'altro mondo" di ME Andromeda.

Ad accompagnare il video troviamo anche il link alla sua pagina Patreon, accessibile solo per chi vi è abbonato, da cui è possibile scaricare i tool ReShade con le modifiche apportate per migliorare e ottimizzare il nuovo sistema di illuminazione in tempo reale.

Date perciò un'occhiata al video "Beyond all Limits" di Mass Effect Andromeda e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo, ma prima vi invitiamo a leggere il nostro ultimo approfondimento su cosa nasconde l'artwork di Mass Effect nextgen condiviso da BioWare in coincidenza dell'ultimo N7 Day festeggiato dalla community.