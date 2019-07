Mass Effect Andromeda: la nuova mod permette di esplorare e combattere in prima persona

Nell'attesa che i vertici di BioWare diano seguito alla promessa di ritornare sulla serie di Mass Effect, i modder dell'ultimo capitolo della saga sci-fi di EA, Mass Effect Andromeda, rendono disponibile gratuitamente un tool che ci permette di affrontare il titolo sci-fi con una visuale in prima persona.

Il lancio della mod è accompagnato da un filmato esplicativo che ben rappresenta il lavoro compiuto dagli sviluppatori amatoriali che si sono cimentati in questa impresa. Grazie al supporto nativo del Frostbite Engine alla visuale in soggettiva, i modder in questione sono riusciti a integrare la telecamera in prima persona sia nelle fasi di esplorazione all'interno delle "aree sociali" che, soprattutto, in quelle a mondo aperto ricche di scene di combattimento.

Diversamente da quanto propostoci di recente dagli autori della recente mod in prima persona di Mass Effect 2, quindi, i giocatori di ME Andromeda che decidono di installare gratis questo tool amatoriale possono trasformare il titolo in un vero e proprio FPS sci-fi: la mod offre infatti un complesso sistema di mira e tutte le animazioni deputate a gestire il cambio dell'equipaggiamento e le funzioni di ricarica. Date un'occhiata al video che trovate in cima alla news e diteci cosa ne pensate di questo progetto fan made.

Gli appassionati di BioWare saranno poi "felici" di sapere che EA e i vertici della casa di sviluppo canadese intendono supportare Anthem per altri 7 o 10 anni, attraverso la pubblicazione di contenuti aggiuntivi gratuiti che contribuiscano a superare le (forse insormontabili) difficoltà incontrate nella fase di lancio.