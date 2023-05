Mass Effect Andromeda, i rimpianti del Creative Director: 'Speravo nel sequel'

L'ormai ex Production Director di Dragon Age Dreadwolf, Mac Walters, spiega ai microfoni di Eurogamer.net che il grande rimpianto della sua carriera è stato quello di non essere riuscito a convincere BioWare nel proseguire l'esperienza ludica e narrativa di Mass Effect Andromeda.

Nel ripercorrere i 19 anni trascorsi tra le fila della sussidiaria di Electronic Arts, Walters ricorda i problemi di Mass Effect Andromeda e sottolinea come "vorrei solo che fossimo stati in grado di realizzare il sequel, perché avreste visto quella rifinitura che ha caratterizzato la trilogia originale nel passaggio da Mass Effect a Mass Effect 2".

L'ex sceneggiatore e direttore di BioWare rimarca il concetto spiegando che "se al tempo avessimo provato a inserire nel primo Mass Effect tutti i contenuti che abbiamo riversato in Mass Effect 3, ci sarebbero voluti dieci anni per svilupparlo. Allo stesso modo, c'erano molte cose che dovevamo imparare di nuovo e riapprendere con ME Andromeda, è stato un processo di sviluppo molto stimolante ma alla fine non siamo riusciti a cogliere nel segno. Col senno di poi, probabilmente avremmo dovuto solo ridurre la portata del progetto per garantirne la qualità".

Con il 'reboot extragalattico' di Mass Effect ormai accantonato, il futuro della serie è affidato al progetto di Mass Effect Next che sta prendendo forma tra gigalopoli sci-fi e indizi sul destino della razza umana. Nella clip dell'N7 Day 2022, BioWare ha nascosto un file audio con Liara e i Geth che discutono della 'sfida umana da non sottovalutare' e della furia del Consiglio della Cittadella una volta appresa la notizia della costruzione di un nuovo Portale Galattico da parte dei terrestri.