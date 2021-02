Mass Effect: BioWare dà il via ai pre-order dell'action figure di Garrus dipinta a mano

Nell'attesa di poter mettere le mani su Mass Effect: Legendary Edition a marzo, ecco che BioWare ha ufficialmente dato il via ai pre-order della nuova action figure dedicata a Garrus, il più amato dei Turian da parte dei fan della saga rpg Sci-Fi.

Costruita in poliresina ed altra circa 15cm, la statuetta raffigura Garrus in una posa piuttosto familiare, ovvero mentre si appresta ad eliminare il suo bersaglio di turno con freddezza e precisione. Il nostro Turian ha indosso una corazza standard ed è armato con il suo fido fucile di precisione M-92 Mantis. L'action figure, i cui dettagli sono stati interamente dipinti a mano da Development Plus, Inc., è ora acquistabile al costo di 95,00 dollari collegandosi direttamente al sito di BioWare, dove sarà possibile procedere al pre-order di una delle 3.000 copie che saranno immesse in tiratura limitata sul mercato. La distribuzione comincerà nel mese di luglio di quest'anno. Potete dare un'occhiata al prodotto tramite le immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia: cosa ne pensate di questo tributo a Garrus?

Ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition, raccolta in cui saranno inclusi i primi tre capitoli della saga di BioWare in risoluzione 4K/60fps, sarà pubblicato il 14 maggio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Il team di sviluppo si sta impegnando a risolvere alcune piccole problematiche presenti nei capitoli originali, tra cui quelle legate alla boss fight contro Benezia. Per tutti gli altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima dedicata a Mass Effect Legendary Edition.