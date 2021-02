Mass Effect: BioWare voleva realizzare uno spin-off ispirato ad Han Solo di Star Wars

Dorian Kieken, ex sviluppatore presso BioWare, ha svelato che la software house canadese ha in passato vagliato seriamente la possibilità di realizzare uno spin-off dell'amata serie di Mass Effect, che dal prossimo maggio tornerà più scintillante che mai grazie alla Legendary Edition.

Parlando ai microfoni di The Gamer, Kieken ha affermato che, in seguito alla pubblicazione del capostipite della saga Sci-Fi, lo studio pensò di dare vita ad un episodio secondario che potesse avere come protagonista un personaggio ispirato ad Han Solo di Star Wars:

"Esplorammo un concept nel 2008, poco dopo la pubblicazione del primo gioco, dove avreste giocato nei panni di un personaggio in stile Han Solo in un titolo ispirato a Star Control e basato sull'universo di Mass Effect. Il gioco avrebbe avuto il compito di espandere l'universo narrativo e sarebbe stato sviluppato in parallelo con la trilogia.

Mi piace l'idea di esplorare un personaggio 'più grigio', simile ad un contrabbandiere o un pirata nell'universo di ME. Permette inoltre di osservare il mondo di gioco da un punto di vista diverso da quello del super-soldato prescelto. È un po' come esplorare l'universo di Star Wars senza essere un Jedi, o quello di Warhammer 40k senza essere uno Space Marine.



Penso che avere tipi di personaggi più 'grigi', che non possano definirsi buoni o cattivi, e che non facciano parte di nessuna delle principali fazioni come quella dei pirati, ti permetta di godere di un'ampia libertà che non hai quando sei il salvatore della galassia. Pensa alla libertà narrativa che hai in serie TV come Mandalorian o Firefly grazie ai mercenari o agli archetipi dei personaggi dei contrabbandieri".

Vi sarebbe piaciuto un episodio simile facente parte dell'universo di Mass Effect? Nel frattempo che il rifacimento della trilogia venga pubblicato il 14 maggio, potete consultare la nostra Anteprima dedicata a Mass Effect Legendary Edition.