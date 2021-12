Mass Effect come serie TV: Henry Cavill di The Witcher si dice interessato

Un report di Deadline ha suggerito che Amazon sia sul punto di stringere un accordo per la realizzazione una serie TV di Mass Effect. Il colosso dell'e-commerce non ha ancora fornito un commento ufficiale al riguardo, ma un noto attore già si prenota per un eventuale ruolo all'interno della produzione.

Stiamo parlando di Henry Cavill, che già veste i panni di Geralt di Rivia all'interno della serie televisiva di The Witcher (appofittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione dei primi 6 episodi di The Witcher 2). Secondo quanto riferito anche da Freya Allan, Cavill è una vera enciclopedia vivente di The Witcher, ma pare che l'attore sia un fan accanito anche della saga ruolistica firmata BioWare (non ha invece fatto ancora in tempo a concludere Mass Effect Andromeda). Se fedele ai giochi della trilogia originale, Cavill non disdegnerebbe affatto un ruolo all'interno di una trasposizione televiva.

"Mi interesserebbe molto, sì, tutto dipende da come la faranno", ha dichiarato Cavill intervistato da GamesRadar. "Il mondo dell'adattamento può essere pesante o leggero. Quando mi piace un prodotto, preferisco che l'adattamento sia più fedele alla fonte, quindi dipende." L'attore ha aggiunto che se la serie di Mass Effect dovesse davvero trovare dei produttori, "gli piacerebbe avere una conversazione al riguardo".

Naturalmente, dovesse essere arruolato per le riprese, non è detto che Cavill indossi necessariamente i panni del comandante Shepard, anche alla luce dei numerosi comprimari di spessore che hanno contribuito a rendere Mass Effect una delle saghe videoludiche Sci-Fi più importanti di sempre.