Mass Effect: i contenuti delle vecchie Deluxe Edition sono ora gratis per tutti

Mass Effect Legendary Edition includerà i DLC dei giochi della trilogia originale, ma non i contenuti delle Deluxe Edition che hanno accompagnato la loro uscita all'epoca. Quando mancano pochi giorni alla pubblicazione della raccolta, EA e BioWare hanno messo una pezza a questa mancanza nel migliore dei modi possibili: offrendo i contenuti gratis a tutti!

Avete capito bene! A partire da oggi, ci viene offerta la possibilità di scaricare i contenuti precedentemente disponibili nelle Edizioni Deluxe di Mass Effect 2 e Mass Effect 3, oltre alla colonna sonora della saga. Nello specifico, parliamo di due artbook in PDF, due fumetti in PDF editi da Dark Horse Comics ("Mass Effect: Redemption 1" e "Mass Effect: Invasion 1"), la litografia digitale della Normandy nel vivo della battaglia e ben 88 brani storici, tra cui "Tema di Mass Effect", "Mondi Inesplorati", "Missione Suicida", "L'Uomo Misterioso", "Partenza dalla Terra" e il nuovo brano in esclusiva per la Legendary Edition intitolato "Nuova sintesi".

Per scaricare il pacchetto gratuito, dal peso di 1,7 GB, dovete dirigervi a questo indirizzo e cliccare sul pulsante rosso "Scarica". Vi consigliamo tuttavia di sbrigarvi, poiché la promozione sarà attiva fino al 31 maggio 2021 oppure, come tiene a specificare Electronic Arts, "fino al raggiungimento del limite di download". Tenete inoltre presente che tutti i contenuti sono in lingua inglese.

Ne approfittiamo per ricordarvi che Mass Effect Legendary Edition verrà lanciato su PlayStation 4, PS4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC il 14 maggio, accompagnato da una corposa day-one patch. La raccolta girerà su PS5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità.