Mass Effect: un cosplay del Comandante Shepard in corazza N7

Annunciato durante l'N7 Day del 2020, Mass Effect Next è ancora in pre-produzione. La saga di GDR sci-fi di casa BioWare è ferma da ormai parecchi anni, ma pare appunto che la situazione non si smuoverà presto. In attesa del nuovo capitolo, torniamo nello spazio intergalattico con il cosplayer Michael Talon Revan.

Secondo quanto riportato dall'insider Jez Corden, Mass Effect Next non sarà un open world come il suo predecessore Andromeda. Stando alle dichiarazioni del giornalista, il team dietro la prossima esperienza ruolistica fantascientifica ha optato per un ritorno alle origini con un'esperienza più lineare ma più attenta.

I rumor e le speculazioni sul lavoro di BioWare non terminano qui. Pare anche che Mass Effect Next sia alle prese con il metahuman, una tecnologia innovativa che permette di creare e animare personaggi umani digitali fotorealistici. A suggerire questa ipotesi, questa volta, è lo sviluppatore Michael Gamble in risposta a un tweet postato da Chris Evans.

Novità erano attese per la data odierna, celebrata dalla community come l'N7 Day, ma nulla di concreto è arrivato da parte del team canadese. In compenso, un cosplay di Shepard da Mass Effect ci riporta a combattere per l'umanità. Il leggendario comandante protagonista della trilogia classica, leader dell'equipaggio della Normandy, indossa la Corazza N7 e impugna una pistola per rispondere alla minaccia dei Razziatori.