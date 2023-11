Mass Effect: un cosplay di Miranda ci riporta nello spazio per Epsilon

A tre anni dall'annuncio, BioWare è tornata a mostrare Mass Effect Next. Un teaser del prossimo capitolo della saga sci-fi è stato presentato all'N7 Day 2023, evento molto atteso in cui la software house canadese ha anche chiarito alcuni dubbi. Mentre l'hype dei fan cresce, torniamo nello spazio più profondo con Miranda e la cosplayer Star Nacho.

Sebbene in molti pensassero che si potesse trattare di una clip in CGI, il team di BioWare ha rivelato che il trailer di Mass Effect Next è completamente in-engine. Messo da parte il controverso Frostbite Engine sfruttato in Mass Effect Andromeda, la nuova avventura spaziale è realizzata in Unreal Engine 5, motore grafico che a quanto pare sta permettendo alla squadra guidata dal produttore esecutivo Mike Gamble di fare miracoli.

L'N7 Day non ha portato solo ai tre teaser di quello che potrebbe sottotitolarsi Epsilon. Stando alle dichiarazioni di BioWare, Mass Effect Next farà chiarezza sugli eventi canonici sulla serie. Nel prossimo episodio della serie, dunque, scopriremo ufficialmente la verità sul Comandante Shepard e sulla squadra di protagonisti della trilogia originale.

L'attesa sarà lunga, poiché Mass Effect Next non uscirà prima del 2028. Nel frattempo, questo cosplay di Miranda Lawson da Mass Effect ci riporta già nello spazio. Agente d'elité dell'organizzazione pro-umana Cerberus, Miranda è una dei compagni di squadra di Shepard, con cui può instaurare una relazione romantica. Capo del progetto Lazarus e seconda in comando a bordo della Normandy, Miranda è stata geneticamente modificata per ereditare intelligenza e tratti fisici superiori al comune.