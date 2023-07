Mass Effect: un cosplay di Shepard e Liara alle prese con l'attacco dei Razziatori

Ormai da ben tre anni è stato rivelato Mass Effect Next, il nuovo capitolo dell'epopea spaziale targata BioWare di cui però da tempo si sono perse le tracce. Nonostante l'uscita di questo progetto sia tutt'altro che vicina, l'amore della community verso il franchise è rimasto immutato nel tempo.

BioWare non ha ancora avuto modo di dare il proprio contributo alle console di attuale generazione, ma presto la situazione potrebbe cambiare. La software house canadese ha infatti in cantiere ben due, importanti progetti, Dragon Age Dreadwolf e Mass Effect Next. In un recente update dallo studio, BioWare ha rivelato di stare concentrando i propri sforzi sul gioco single player.

In attesa di novità concrete sul franchise di Mass Effect, che presumibilmente arriveranno il 7 novembre 2023, data in cui si festeggia il simbolico N7 Day, il creator di Mass Effect Andromeda rimpiange di non essere riuscito a lavorare a un sequel. A ogni modo, è la cosplayer Raisa a farci esplorare la galassia. In questo cosplay di Fem Shepard e Liara da Mass Effect ritroviamo i due protagonisti della prima trilogia mentre si sfiorano la spalla in un timido abbraccio e osservano l'attacco di un Razziatore. Il destino dell'universo è nelle loro mani.