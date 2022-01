Mass Effect e Dragon Age, lo sviluppo procede spedito: nuovi dettagli e indizi da BioWare

Nella giornata che vede gli appassionati dell'epopea del Comandante Shepard esultare per l'arrivo di Mass Effect Legendary Edition su EA Play, il General Manager di BioWare, Gary McKay, ci aggiorna sullo sviluppo del prossimo capitolo della serie, il progetto ad oggi conosciuto semplicemente come Mass Effect Next.

Il nuovo esponente della sussidiaria canadese di Electronic Arts riassume le attività svolte dal suo team nel corso dell'anno appena concluso ed esordisce nel suo discorso con un mea culpa: "Prima cercavamo solo persone disposte a trasferirsi ad Austin o Edmonton, ma ora cerchiamo semplicemente dei nuovi talenti che possano contribuire allo sviluppo dei nostri titoli da qualsiasi parte del Nord America".

Riferendosi esplicitamente a Mass Effect Next e al prossimo capitolo della saga di Dragon Age, McKay sottolinea come "sto vedendo un lavoro incredibile da parte dei due team che stanno sviluppando le prossime iterazioni di Dragon Age e Mass Effect. Se siete curiosi di saperne di più sul prossimo Mass Effect, vi consiglio di dare un'occhiata al poster che abbiamo mostrato durante l'N7 Day. Guardandolo da vicino, potreste trovare qualche sorpresa: secondo i miei calcoli, lì dentro abbiamo inserito almeno cinque indizi che puntano tutti a un futuro straordinario nell'universo di Mass Effect". A tal proposito, qui trovate un nostro approfondimento sulle teorie legate ai possibili indizi nascosti nell'artwork di Mass Effect Next dell'N7 Day.

Tornando a Dragon Age 4, il General Manager di BioWare spiega che "abbiamo un gruppo di sviluppatori veterano e tanti giovani di talento che lavorano insieme alla prossima iterazione del franchise. Ci concentriamo su un'esperienza per giocatore singolo con una storia basata e influenzata dalle scelte degli utenti".

L'esponente di BioWare chiude il suo intervento dicendosi galvanizzato dalle reazioni ricevute con il lancio di Mass Effect Legendary Edition: "Vogliamo che ogni gioco ottenga quel tipo di reazione e riteniamo che abbiamo le giuste persone, il giusto focus creativo e il supporto di EA necessario per mantenere questa promessa. La nostra missione era e rimane quella di creare mondi di avventura, conflitto e compagnia che ispirino i giocatori a diventare gli eroi della propria storia".