Che fine hanno fatto i nuovi Mass Effect e Dragon Age?

Mass Effect e Dragon Age sono due dei più amati franchise di BioWare, che hanno fatto furore in particolare con i primi episodi usciti su PC, PlayStation 3 e Xbox 360. Le due serie sono proseguite quasi in parallelo ed hanno avuto alterne fortune nel corso degli anni, non sempre di grande successo.

Che fine hanno fatto adesso Mass Effect e Dragon Age? Sappiamo in maniera ufficiale che BioWare sta lavorando ai nuovi esponenti di entrambi i brand, ma finora degli stessi si è visto ancora pochissimo: a parte un brevissimo teaser trailer a testa, per il resto ci sono giusto una manciata di artwork e qualche dichiarazione degli sviluppatori, ma nulla di più.

Di sicuro è molto lontana l'uscita del nuovo Mass Effect: nonostante sia stato annunciato durante i Game Awards 2020, il quinto titolo della serie sci-fi sarebbe ancora nelle prime fasi di sviluppo e, dunque, è ancora troppo presto parlarne a fondo. Si sono diffusi in tempi recenti rumor che davano per certo il ritorno nel quinto Mass Effect del Comandante Shepard, iconico protagonista della trilogia originale, tuttavia l'azienda ha prontamente smentito tale ipotesi, scaturita da un equivoco scaturito da descrizioni errate nel negozio del merchandising ufficiale di BioWare.

Per quanto riguarda invece la saga fantasy medievale, lo sviluppo di Dragon Age 4 procede spedito, con il team che è entrato nel vivo della produzione e promettendo maggiori notizie più avanti nel 2022. Finora, però, di Dragon Age 4 non si è ancora visto nulla di concreto e dunque è difficile ipotizzare a che punto i lavori sul gioco siano effettivamente arrivati. Sembra però piuttosto probabile che lo sviluppo sia in una fase più avanzata rispetto al prossimo Mass Effect, dunque è lecito attendersi novità in tempi più brevi sul nuovo Dragon Age.

Sia Mass Effect che Dragon Age sono nomi molto amati tra gli amanti dei giochi di ruolo, con BioWare che dunque si prenderà tutto il tempo necessario per riportare in scena questi brand al massimo della forma, nella speranza di non dover aspettare troppo.