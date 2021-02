Mass Effect: quanti sono i giochi della serie BioWare?

Con il recente reveal di Mass Effect Legendary Edition Mass Effect ha ricominciato a far parlare di sé. L'acclamata saga fantascientifica BioWare ha fatto innamorare moltissimi fan del genere GDR, e se non ci avete mai giocato potrebbe essere il momento di cominciare. Ma quanti sono in tutto i giochi di Mass Effect?

Tutto comincia nel 2007, con l'uscita del primo capitolo della trilogia che ha come protagonista il Comandante Shepard e l'equipaggio della Normandy, la veloce nave stellare grazie alla quale, per la prima volta, abbiamo potuto esplorare la Via Lattea del 2183 d.C. e conoscere tutte le sue razze senzienti.

In questo primo capitolo, i protagonisti dell'Action RPG firmato Bioware cercano di scoprire cosa c'è dietro l'invasione dei Geth, una razza di robot che ha acquisito l'autocoscienza, capitanati dall'ex Spettro Saren. Il mistero è presto svelato: la galassia intera è in pericolo, minacciata dall'arrivo di un'altra razza aliena, i "Razziatori", che ogni 50.000 anni mietono tutta la vita intelligente presente tra i miliardi di stelle della Via Lattea.

Nel 2010 viene pubblicato il seguito del gioco. Shepard e i suoi amici si ritrovano a collaborare con la scomoda e misteriosa organizzazione Cerberus, comandata dall'Illusive Man (Uomo Misterioso, il nome dice tutto). L'aiuto di questa organizzazione che si batte a favore della supremazia umana nella galassia è fondamentale per contrastare i Collettori, altra razza aliena comparsa apparentemente dal nulla che rapisce i coloni umani per preparare l'arrivo dei Razziatori.

Dopo appena due anni ecco il terzo e ultimo capitolo della saga principale, Mass Effect 3. Shepard e l'equipaggio della Normandy si imbarca per la missione più ardua di tutte: unificare tutte le razze senzienti della galassia nello sforzo congiunto di sconfiggere le gigantesche macchine consuma-vita che sono, infine, giunte ai confini della Via Lattea. Se e come le varie razze decidono di aiutare Shepard dipende esclusivamente dalle scelte compiute dal giocatore e dal gioco politico in cui ci si ritrova immersi: le meccaniche gdr qui raggiungono dimensioni galattiche, è il caso di dirlo.

La trilogia principale è arricchita da numerosi DLC e alcune espansioni, elencate di seguito:

Mass Effect 1: Impatto Imminente Stazione Pinnacle

Mass Effect 2: Overlord L'Ombra, Avvento

Mass Effect 3: Dalle Ceneri Il Leviatano, Omega, La Cittadella

Nel 2017, dopo anni di attesa da parte dei fan, viene rilasciato lo spin-off Mass Effect Andromeda. Caratterizzato da un cambio totale di ambientazione (non ci troviamo più nella Via Lattea, ma nella galassia vicina che dà il nome al gioco), i protagonisti di questo nuovo Mass Effect rappresentano l'ultima speranza di salvezza per l'umanità nel caso in cui l'invasione dei Razziatori non possa in alcun modo essere fermata. Dovranno esplorare e colonizzare la sconosciuta Andromeda, cosa che ovviamente non sarà per niente facile.



Nota a margine, nel 2011 EA Mobile ha lanciato Mass Effect Infiltrator su iPhone e smartphone Android, il gioco non è però più disponibile sugli store e non è mai stato aggiornato per funzionare a dovere su dispositivi più recenti.