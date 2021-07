Mass Effect: le inquadrature 'birichine' rimosse da BioWare tornano con una mod

Dopo aver introdotto la visuale in prima persona in Mass Effect Legenday Edition, la scena dei modder interviene per integrare uno degli elementi più controversi delle versioni originarie della trilogia del Comandante Shepard, ossia le inquadrature che indugiavano gratuitamente sulle parti intime dei personaggi.

Lo sviluppatore amatoriale conosciuto come Lunk ha così deciso di pubblicare sul portale di NexusMods una patch fan made che ripristina le inquadrature 'birichine' di Mass Effect, volutamente rimosse da BioWare in funzione della maggiore sensibilità del pubblico su temi come il sessismo e la rappresentazione delle donne nei videogiochi.

A chi ci segue, ricordiamo che nella fase che ha preceduto il lancio della Legendary Edition la notizia della rimozione delle inquadrature più "spinose" dei dialoghi dei capitoli primigeni di Mass Effect scatenò un vero e proprio polverone sui social e sui forum di settore, con migliaia di commenti della community per supportare o criticare tale scelta.

I toni della discussione intavolata dai fan in rete spinse il direttore di Mass Effect Legendary Edition, Mac Walters, ad affrontare pubblicamente la questione per esporre il punto di vista degli sviluppatori di BioWare: guardando a ciò che è stato fatto in passato dalla sussidiaria di EA, Walters spiegò che non c'era alcun motivo per "mettere in risalto il fondoschiena di Miranda nei dialoghi", o di lasciare che l'inquadratura nei dialoghi mostrasse la parte bassa del corpo del Comandante Shepard e fosse "poco lusinghiera" nel caso in cui i giocatori avessero deciso di far indossare al proprio alter-ego un capo d'abbigliamento femminile come una gonna.