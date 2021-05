Mass Effect Legendary Edition: 120fps su Xbox Series X, e su PS5?

Con l'uscita di Mass Effect Legendary Edition sempre più vicina, Electronic Arts ha diffuso tutte le informazioni riguardanti le prestazioni tecniche delle varie versioni. Sebbene su console il titolo sia pensato per PS4 e Xbox One, grazie alla retrocompatibilità sarà pienamente giocabile anche su PS5 e Xbox Series X/S.

Dai dati forniti da EA emerge come il titolo BioWare dia il meglio tecnicamente su Xbox Series X, dove è assicurato il supporto ai 120fps andando a risoluzione 1440p, oltre a godere di una risoluzione in 4K UHD con un framerate stabile sui 60fps. Le stesse prestazioni sono assicurate anche su PS5, con la differenza però che il framerate non andrà oltre i 60fps in nessuna occasione. Giocando invece su PS4 o Xbox One standard non si avrà ovviamente il supporto ai 4K, assicurato invece su PS4 Pro e Xbox One X, che godono di 4K UHD a 30fps e 60fps a 1440p. Questi ultimi risultati sono i medesimi anche giocando su una Xbox Series S.

I giocatori console potranno passare dalla modalità incentrata sulla miglior resa qualitativa alla miglior resa di framerate in qualunque momento durante il gioco. Su PC, infine, è garantito il supporto fino a 240Hz, con i giocatori che troveranno diverse personalizzazione grafiche per massimizzare la resa tecnica dell'opera. Ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition riceverà al lancio una corposa day one patch e sarà disponibile dal prossimo 14 maggio. Adesso, inoltre, i contenuti delle vecchie Deluxe Edition dei Mass Effect sono gratis per tutti.