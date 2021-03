Mass Effect Legendary Edition: arriva la colonna sonora in vinile, ecco dove prenotarla

La colonna sonora della trilogia originale di Mass Effect sta per arrivare in formato vinile da collezione. A rivelarlo è SpaceLab9 tramite un post su Twitter che annuncia l'apertura dei preordini sul proprio sito ufficiale a partire dal 4 marzo.

L'annuncio è corredato con un'immagine del set in vinile, completamente in bianco e con il logo N7 stilizzato sul fronte della confezione. Al suo interno saranno presenti ben 85 tracce provenienti dai tre capitoli della trilogia dedicata al Comandante Shepard. Si tratta di un'occasione d'oro per i fan di mettere le mani sopra le colonne sonore della popolare serie firmata BioWare, che potranno in questo modo ingannare l'attesa nei confronti di Mass Effect: Legendary Edition, il cui arrivo è previsto per il prossimo 14 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltre ad essere giocabile in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Ricordiamo che la Legendary Edition includerà le versioni rimasterizzate dei primi tre capitoli della serie, che verranno riproposti con una risoluzione in 4K e con 60fps stabili. BioWare ha inoltre spiegato perché Mass Effect: Legendary Edition sarà una remastered e non un remake dei vecchi episodi. In attesa dell'uscita della raccolta, potete leggere la nostra anteprima di Mass Effect: Legendary Edition per scoprire le caratteristiche di questo atteso ritorno.