Mass Effect Legendary Edition arriverà anche su Switch? Il commento di BioWare

Pubblicando un nuovo spettacolare trailer, BioWare ha finalmente annunciato la data di lancio di Mass Effect Legendary Edition, in arrivo su PC, PlayStation 4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S il 14 maggio di quest'anno.

Come non avrete faticato a notare, la rimasterizzazione dei primi tre capitoli della saga dedicata alle gesta del comandante Shepard non è attualmente prevista anche per Nintendo Switch. Esiste tuttavia la possibilità che BioWare ne realizzi una versione dedicata alla console ibrida in un prossimo futuro? A rispondere a questo quesito ci ha pensato Mac Walters di BioWare, direttore del progetto della Legendary Edition:

"Personalmente, mi piacerebbe molto. Ma in fin dei conti abbiamo impostato un percorso e ci siamo detti: finiamo questo, e poi vedremo in che situazione ci troveremo". Insomma, non si tratta di una conferma né tantomeno di una smentita, ma è importante sapere che la software house canadese abbia deciso di non chiudere le porte all'eventuale porting per Nintendo Switch. Ad oggi, l'unico capitolo della serie ad aver incrociato la strada con le console Nintendo è Mass Effect 3, che venne pubblicato su Wii U a pochi mesi di distanza rispetto al lancio avvenuto su PlayStation 3 e Xbox 360.

Per quanto riguarda invece la versione PC della rimasterizzazione, BioWare ha recentemente pubblicato i requisiti minimi e raccomandati di Mass Effect Legendary Edition. Per ulteriori dettagli sul nuovo lavoro di BioWare, vi rimandiamo alla nostra Anteprima realizzata da Marco Mottura.