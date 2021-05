Mass Effect Legendary Edition: in arrivo mod per ampliare le romance LGBT

Una critica che spesso è stata sollevata nei confronti della trilogia di Mass Effect (verso il primo capitolo in particolare) erano le limitate opzioni di romance disponibili per Shepard sia maschio che soprattutto femmina. Molto poche, inoltre, anche le opzioni per relazioni romantiche con personaggi dello stesso sesso.

La questione è quindi riemersa di recente per via dell'uscita della Mass Effect Legendary Edition, che ha permesso ai giocatori di rivivere gli eventi dei primi tre capitoli su PC, PS4 e Xbox One. La comunità di modder si è messa all'opera per ampliare le opzioni per le romances, soprattutto quelle omosessuali, anche all'interno della Collection uscita da poco. E per farlo riattiveranno numerose linee di dialogo tagliate per diversi personaggi presenti all'interno della squadra di Shepard.

A parlare dell'iniziativa è stato Ryan Ainsworth, noto tra i modder con il nome di Audemus, che ha mosso alcune critiche sulla carenza di relazione omosessuali nella trilogia BioWare: "Credo che la scarsa rappresentazione della comunità LGBT nella trilogia di Mass Effect sia stata molto deludente", dice Ainsworth, aggiungendo che "ci sono petizioni per spingere BioWare per aggiungere simili relazioni romatiche in Mass Effect 2 e per riattivare la romance gay con Kaidan nel primo Mass Effect, ma mentre è un peccato che questo non sembra si verificherà alla fine, posso dire che con i nostri progressi fatti con il modding audio di Mass Effect 2, più il fatto che tutte le linee di dialogo non utilizzate per romances omosessuali sono ancora presenti nei file della Legendary Edition, queste mod non sono soltanto in discussione, ma è sicuro che verranno realizzate".

Il modder ha poi spiegato quali potrebbero essere i personaggi coinvolti in queste romance ampliate: "Credo sarebbero per Kaidan, Ashley, Jacob, Jack, Miranda, Thane e Tali. Per alcuni di loro non c'è roba sufficiente tra i file da recuperare, ma possiamo riutilizzare o spezzettare con intelligenza linee di dialogo esistenti per coprire i vuoti".

Almeno su PC sembra quindi che nel prossimo futuro sarà possibile intraprendere un maggior numero di relazioni sentimentali con personaggi dello stesso sesso, venendo così incontro alle esigenze di ogni giocatore e lasciando così ancora più manovra di libertà per decidere come caratterizzare il proprio Shepard. Sempre a proposito di personaggi, in Mass Effect Legendary Edition Tali batte Garrus come companion preferita dai giocatori. Per approfondire ulteriormente eccovi anche la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition.