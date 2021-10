Mass Effect Legendary Edition in arrivo su Xbox Game Pass ed EA Play?

Il catalogo dei giochi EA Play, uno dei tanti vantaggi dell'abbonamento a Xbox Game Pass Ultimate, potrebbe presto arricchirsi con un altro gioco di primo piano: stiamo parlando di Mass Effect Legendary Edition, disponibile sul mercato dallo scorso mese di maggio.

A lasciarsi sfuggire l'informazione è stata Xbox Spagna, che in una delle sue recenti campagne pubblicitarie per Instagram e Facebook ha condiviso un'immagine ritraente Mass Effect Legendary Edition tra i giochi inclusi in EA Play, servizio compreso in Xbox Game Pass Ultimate. L'arrivo del gioco, in ogni caso, non può ancora considerarsi del tutto certo, dal momento che i profili social di Electronic Arts non hanno ancora confermato la notizia né tantomeno rivelato una data.

Nell'attesa, ricordiamo che ad oggi Mass Effect Legendary Edition risulta essere disponibile solamente in EA Play Pro, il tier più costoso dell'abbonamento riservato ai giocatori PC e non incluso in Xbox Game Pass. La raccolta include i tre capitoli della trilogia originale con una grafica migliorata, un gameplay rivisitato in alcune delle sue componenti e tutti i contenuti scaricabili originariamente pubblicati a parte. Leggete la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition per altre informazioni