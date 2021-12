Mass Effect Legendary Edition avvistata: presto gratis con Xbox Game Pass Ultimate?

I primi indizi legati ad un imminente ingresso della Mass Effect Legendary Edition nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate erano emersi sul finire di novembre, in seguito ad un interessante avvistamento su Microsoft Store.

Ora, il portale del colosso di Redmond sembra aver offerto un'ulteriore conferma in merito. La community ha infatti di recente segnalato l'apparizione di un interessante dettaglio nella scheda dedicata alla riedizione della trilogia di Mass Effect. Per un breve periodo, il Microsoft Store si è infatti riferito al titolo come "Mass Effect: Legendary Edition (Rosebud)". La dicitura è stata rimossa in breve tempo, ma non prima che i giocatori potessero prenderne nota.

L'avvistamento risulta interessante poiché già in passato la dicitura "Rosebud" si era rivelata essere un'anticipazione dell'ingresso di un gioco Electronic Arts nel servizio EA Play e, di conseguenza, nel catalogo Xbox Game Pass Ultimate. Il dettaglio potrebbe dunque essere un vero e proprio leak, ma - per il momento - non è possibile escludere l'eventualità di un semplice errore del Microsoft Store. Per saperne di più, non resta che attendere un eventuale annuncio ufficiale!



Nel frattempo, gli abbonati al servizio verdecrociato possono beneficiare dei moltissimi nuovi giochi Xbox Game Pass di dicembre 2021, tra i quali spicca l'attesissimo Halo: Infinite.