Mass Effect Legendary Edition, BioWare conferma: ci sarà la Photo Mode

Con breve ma inequivocabile messaggio condiviso su Twitter, Mac Walters di BioWare conferma che gli emuli del Comandante Shepard potranno utilizzare la Photo Mode in tutti e tre i capitoli della saga di N7 presenti nella Mass Effect Legendary Edition.

Il Project Director della sussidiaria di Electronic Arts, però, non si limita a riferire la presenza della modalità fotografica nella riedizione current-gen della trilogia sci-fi dello Spettro N7 ma accompagna il suo messaggio con un'immagine che mostra, appunto, la Photo Mode in azione.

Dallo scatto condiviso da Walters si evince la possibilità, per gli aspiranti fotografi della Normandy, di sganciare la telecamera dal personaggio per poter muoversi liberamente nello scenario, come pure l'opzione per agire sulla distanza focale e sulla profondità di campo. Le altre slide che si intravedono nell'immagine suggeriscono poi la presenza di tutti quei parametri che ritroviamo in ogni moderna Photo Mode, come le opzioni per agire sulla gamma cromatica, modificare velocemente la scena attraverso dei preset o aggiungere effetti come cornici o altro.

La Photo Mode sarà perciò disponibile sin dal lancio di Mass Effect Legendary Edition, che ricordiamo essere previsto per il prossimo 14 maggio su PC, PS4, Xbox One e, in retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve lo foste perso, eccovi il video sui miglioramenti grafici di Mass Effect Legendary Edition.