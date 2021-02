Mass Effect Legendary Edition: come sarà Liara? Ne parla BioWare

Dalle colonne di Game Informer, gli autori di BioWare si ricollegano alle discussioni sui volti realistici di Mass Effect Legendary Edition per spiegare l'approccio adottato nel ridare forma a Liara, uno dei personaggi più iconici e rappresentativi dell'epopea sci-fi.

In qualità di Direttore Artistico degli Ambienti e dei Personaggi di BioWare, Kevin Meek ha ripercorso le tappe del faticoso percorso creativo portato avanti dalla sussidiaria canadese di EA e spiegato come "per noi sarebbe stato facile copia-incollare il volto e le fattezze della Liara di ME3 nella remaster di ME1, ma l'arco narrativo che attraversa Liara nella serie è davvero interessante e merita di essere rappresentato a dovere. Nel primo capitolo sembra quasi solo un personaggi con gli occhi da cerbiatta che indossa un'uniforme attillata, ma quando si arriva a Mass Effect 3 Liara si mostra potente e sicura di sé. Per questo, sarebbe stato sbagliato per noi riprendere il suo volto di ME3 e utilizzarlo per l'intera trilogia".

Sempre in merito alle scelte compiute da BioWare, come quella sull'abbandono delle 'inquadrature birichine' di Mass Effect, Meek sottolina come "sono decisioni creative di cui bisogna essere sempre consapevoli per non influenzare il canone della serie originaria. Certo, le persone possono prendere le mod e trasformare i personaggi, ma dobbiamo rimanere sui binari narrativi e artistici dell'originale. Ci sono modifiche che possono riguardare il trucco o altri aspetto, ma con cambiamenti che saranno fedeli e canonici".

Nell'attesa di riveder le stelle dalla plancia della Normandy per il lancio della trilogia attualizzata della saga sci-fi del Comandante Shepard, previsto per il 14 maggio su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S, vi lasciamo a questo video realizzato da una youtuber per mostrare i miglioramenti grafici di Mass Effect Legendary Edition.