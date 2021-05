Mass Effect Legendary Edition è titolo BioWare più giocato di sempre su Steam

Mass Effect Legendary Edition è disponibile da pochi giorni, precisamente dal 14 maggio, ma già ha ottenuto i primi record interessanti. Nella fattispecie la raccolta della trilogia classica è divenuta il titolo firmato BioWare più giocato di sempre su Steam.

Sulla piattaforma digitale, infatti, il titolo ha raggiunto all'incirca 60.000 giocatori attivi contemporaneamente sul gioco, che segna così un debutto molto forte. E tutto questo nonostante Mass Effect Legendary Edition abbia avuto numerose recensioni negative su Steam. Restando in casa Electronic Arts, pur tenendo ovviamente conto della differente tipologia di videogioco, soltanto Apex Legends in questi ultimi giorni ha saputo fare meglio, arrivando oltre la soglia di 330.000 utenti attivi in maniera simultanea.

Pur senza negare la validità dei risultati ottenuti, va comunque tenuto in considerazione che la maggior parte dei giochi prodotti da EA tra il 2011 e il 2019 sono rimasti confinati sulla piattaforma EA Origin, e solo in tempi più recenti il colosso americano si è allargato maggiormente verso Steam. Ad esempio Mass Effect 3 (che ha avuto un picco di 659 giocatori contemporaneamente attivi) e Mass Effect Andromeda (3590) sono stati aggiunti al catalogo soltanto l'anno scorso, mentre il primo Mass Effect (2792) e Mass Effect 2 (2275) sono arrivati almeno un decennio fa.

Tra gli altri risultati ottenuti dalla Collection, Mass Effect Legendary Edition è primo nelle charts UK, surclassando Resident Evil Village dalla vetta dei giochi più venduti nel Regno Unito dell'ultima settimana.