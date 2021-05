Mass Effect Legendary Edition: BioWare lancia il tool per customizzare la Key Art

Dopo aver regalato i contenuti delle vecchie Deluxe Edition di Mass Effect, BioWare esorta tutti gli appassionati della saga sci-fi a utilizzare il nuovo tool per personalizzare la Key Art di Mass Effect Legendary Edition.

Lo strumento, disponibile in via del tutto gratuita sulle pagine del sito ufficiale di Mass Effect, consente ai fan della serie di scegliere autonomamente l'ordine e l'aspetto dei membri dell'equipaggio della Normandy da ritrarre nell'immagine composita della Key Art.

Il tool ideato da BioWare fornisce diverse opzioni da personalizzare, con parametri che spaziano dall'allineamento morale agli "inquilini preferiti" della Normandy. Il sistema propone anche degli sfondi customizzati che immortalano la Cittadella, la base dei Collettori, Eden Prime o la Stazione Omega, oltre all'opzione per impostare in maniera randomica ogni elemento della Key Art customizzata. Una volta completata l'operazione, è possibile salvare l'immagine ad alta risoluzione o ripetere il processo: in questo caso, si può azzerare ogni parametro o modificare i singoli valori già impostati.

L'uscita della trilogia remaster (con relativi DLC) è prevista per il 14 maggio su PC, PS4, Xbox One e in retrocompatibilità "evoluta" su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. BioWare ha già fatto sapere che accompagnerà il lancio di Mass Effect Legendary Edition con una corposa patch day one.