Mass Effect Legendary Edition: BioWare mette in mostra i miglioramenti grafici

Dopo averne annunciato in grande stile la data di lancio con un nuovo trailer, BioWare ci mostra alcuni dei miglioramenti grafici di cui Mass Effect Legendary Edition potrà godere rispetto alla trilogia originale che abbiamo potuto apprezzare sulle console di settima generazione.

Tramite i suoi canali sociale, BioWare ha fornito un'ulteriore prova degli sforzi che la software house sta facendo per far sì che l'amata trilogia della serie Sci-Fi torni più scintillante che mai il prossimo 14 maggio. In particolare, il tweet che trovate in calce alla notizia mostra un confronto della resa grafica della giungla di Virmire, ora renderizzata tramite le più moderne tecniche di illuminazione, con modelli poligonali più elaborati e in risoluzione 4K. La casa di sviluppo invita poi a visitare la pagina ufficiale del prodotto per ulteriori raffronti.

Se il materiale offerto da BioWare non dovesse bastarvi, vi segnaliamo inoltre un nuovo video pubblicato dal canale YouTube Cycu1 che mette fianco a fianco diverse delle scene cinematiche tratte dalla trilogia nelle versioni originali e rimasterizzate.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Mass Effect Legendary Edition sarà disponibile dal 14 maggio su PC, PS4, Xbox One, e PS5 e Xbox Series X|S in versione retrocompatibile. BioWare ha confermato che un famoso DLC di Mass Effect 1 è stato rimosso a causa della perdita del suo codice sorgente.