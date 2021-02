Mass Effect Legendary Edition: BioWare motiva l'assenza del multiplayer Galassia in Guerra

Dalle colonne di Game Informer, Kevin Meek e Mac Walters di BioWare hanno confermato l'assenza del multiplayer in Mass Effect Legendary Edition e illustrato i motivi dell'abbandono di Galassia in Guerra, l'esperienza cooperativa parallela alla campagna principale di ME3.

In qualità di direttori del progetto e dello sviluppo di personaggi e ambientazioni, Meek e Walter hanno descritto il lavoro di ricostruzione svolto per rimasterizzare l'epopea sci-fi in tre atti del Comandante Shepard con una singolare analogia automobilistica: "Immagina di dover recuperare una Porsche del 1982 e di doverla restaurare completamente. Ecco, adesso immagina di dover fare la stessa cosa dopo che la Porsche è stata sepolta nel cemento. Per riuscire nell'impresa devi disassemblarla e, ricostruendola pezzo per pezzo, ti dovrai assicurare che tutto funzioni a dovere. Tornando a Mass Effect, penso che le persone tendino a sottovalutare questo genere di operazioni, per riuscirci devi compiere scelte che ti angosciano perché ti chiedi sempre se stai spendendo il tuo tempo e le tue energie nel migliore dei modi".

In merito all'assenza del multiplayer di Galassia in Guerra nella Legendary Edition di Mass Effect, Meek e Walter concordano nell'affermare che "sentiamo fortemente di aver preso le decisioni giuste e di esserci dedicati agli aspetti di cui i nostri fan sono maggiormente interessati. Certo, togliere il multiplayer è stata una decisione difficile, ma far funzionare di nuovo tutti i sistemi online e ricostruire quelle funzionalità avrebbe richiesto un lavoro enorme, specie perché ci saremmo dovuto occupare allo stesso tempo di molti altri aspetti coinvolti. Ci sono aspetti della trilogia che sono stati costruiti in modo completamente diverso e poi ci sarebbero stati altri fattori da considerare, come il supporto post-lancio o il crossplay tra PS3 e PS4".

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che in Mass Effect Legendary Edition mancherà anche un famoso DLC, ma a causa di un problema ben diverso e, se vogliamo, ancora più sorprendente rispetto ai motivi che hanno spinto BioWare ad accantonare l'idea della remaster dell'esperienza multiplayer di Galassia in Guerra.