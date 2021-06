Mass Effect Legendary Edition: BioWare prepara una patch per rispondere al review bombing

Come vi abbiamo riportato alcuni giorni fa, Mass Effect Legendary Edition è stato vittima di una nuova ondata di review bombing, fenomeno ormai parecchio diffuso all'interno dell'industria del gaming.

Sono stati in particolare gli utenti russi a lamentarsi della mancanza di un'impostazione che permettesse di giocare il primo capitolo della trilogia in due lingue separate, una per il doppiaggio e l'altra per i sottotitoli. La lacuna è stata sottolineata anche dai giocatori portoghesi, brasiliani e polacchi, e la community aveva già trovato un metodo non ufficiale per riuscire a raggirare il problema su Origin e Steam. Tuttavia, sembra proprio che BioWare non sia rimasta con le mani in mano una volta appurato il problema.

Stando a quanto rivelato di recente dal community manager EA_Cekiel, la software house canadese provvederà a breve a distribuire una nuova patch per Mass Effect Legendary Edition grazie alla quale saranno introdotte diverse migliorie per la trilogia, inclusa la possibilità di ascoltare i dialoghi in inglese ed impostare la lingua dei sottotitoli a proprio piacimento, senza più alcuna limitazione legata alle regioni. Al momento non sono giunti dettagli più specifici riguardo all'aggiornamento, e non ci resta che attendere un comunicato ufficiale da parte di BioWare.

Se ancora non l'aveste fatto, vi raccomandiamo di recuperare la nostra Recensione di Mass Effect Legendary Edition.