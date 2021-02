Mass Effect Legendary Edition: la boss fight con Benezia sarà più giusta, promette BioWare

Tra i vari aspetti che BioWare ha deciso di ritoccare con lo sviluppo di Mass Effect Legendary Edition, ci sono anche le boss fight e i numerosi combattimenti a cui abbiamo già preso parte giocando l'originale trilogia Sci-Fi dedicata al comandante Shepard.

Nel corso di un'intervista concessa a Game Informer, il character director Kevin Meek ha dichiarato che è intenzione di BioWare rendere più divertenti ed equilibrati alcuni scontri che nei capitoli originali sono risultati essere sbilanciati e frustranti per i giocatori. Portando l'esempio specifico della boss fight con la Matriarca Benezia, Meek ha così dichiarato:

"Penso che fosse un esempio molto lampante in Mass Effect 1 in cui non sapevano se volevano o meno realizzare uno sparatutto in cui la parola chiave fosse "cover". Quindi nella lotta contro Benezia, se ricordate tutti i percorsi che circondavano l'area, non c'erano coperture. Nessun riparo. E non c'era posto per aggiungerne perché i percorsi erano troppo stretti. Spostandosi nell'angolo ci sarebbe anche stata qualche copertura, ma erano tutte rimovibili per via dei poteri biotici, quindi non si era mai in grado di andare da nessuna parte e accovacciarsi per pensare ad un piano o ad una strategia per vincere la battaglia.



Con la Legendary Edition, hai sempre la garanzia che ci sia una certa quantità di coperture concrete dietro le quali puoi nasconderti. È lo stesso identico layout, ma ora tutto è a doppia larghezza con alcuni punti di copertura in più".



Come poi aggiunto da Mac Walters, gli sviluppatori hanno analizzato i punti in cui i giocatori hanno tendenzialmente riscontrato maggiori difficoltà e, al fine di rendere meno frustrante l'avventura, hanno deciso di aggiungere nuovi punti di salvataggio rapido per permetterci di ritornare nel luogo in cui siamo caduti nel più breve tempo possibile.

BioWare ha recentemente illustrato il modo in cui Liara sarà realizzata all'interno di questo rifacimento, ed ha inoltre spiegato i motivi che l'hanno spinta a realizzare una remastered della trilogia di Mass Effect e non un remake.