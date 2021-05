Mass Effect Legendary Edition colpito da numerose recensioni negative su Steam

Mass Effect Legendary Edition è disponibile da oggi, 14 marzo, su PC, PS4 e Xbox One, oltre ad essere giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S. La raccolta dei primi tre capitoli della serie era molto attesa, ma qualcosa sembra essere andato storto.

La versione PC sembra essere quella afflitta dai problemi maggiori, come testimoniano le recensioni degli utenti su Steam. Nel momento in cui scriviamo, infatti, ci sono 203 recensioni negative a fronte di 394 positive. Se è vero che quest'ultime restano più numerose, il numero considerevole di pareri contrariati non passa inosservato. Gli utenti in particolare segnalano che la Collection di BioWare è afflitta da vari problemi e mancanze su PC: in particolare vengono segnalate l'impossibilità di poter regolare il campo visivo, le difficoltà a mirare a causa di una forte accelerazione del mouse, il supporto non completo ai 21:9 in tutte le sequenze di gioco e nei filmati e problemi tecnici di varia natura, in particolare crash dell'applicazione. Tra l'altro, Mass Effect Legendary Edition è afflitto da crash anche giocando su Xbox Series X/S.

Al momento non è chiaro quando e se BioWare sistemerà la situazione per questa specifica versione, nonostante ciò il titolo sta vendendo molto bene su Steam essendosi imposto al vertice dei titoli più acquistati del momento. Per quanto riguarda le altre versioni, ecco un confronto dei caricamenti su PS5 e Xbox Series X/S di Mass Effect Legendary Edition.