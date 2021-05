Mass Effect Legendary Edition: come importare i salvataggi da un gioco all'altro

La serie classica di Mass Effect è composta da tre capitoli tutti strettamente connessi tra loro, offrendo la possibilità di importare i propri salvataggi da un capitolo all'altro e creare così una perfetta continuità per la storia del proprio Comandante Shepard.

L'aspetto del protagonista, le sue origini, tutte le scelte compiute e le relative conseguenze viste nel primo capitolo possono essere importate in Mass Effect 2, e così via in Mass Effect 3 che tiene conto di tutto ciò che è stato compiuto nelle due avventure precedenti. All'epoca era possibile importare i salvataggi negli episodi successivi semplicemente non cancellando nella memoria del PC o della console i dati della nostra partita: dal menù principale del secondo e terzo titolo, una volta avviata una nuova campagna, una voce specifica tra le opzioni riconosceva i vecchi dati consentendoci di proseguire la vicenda esattamente come l'avevamo lasciata.

Ora che la Mass Effect Legendary Edition è finalmente arrivata con tutti e tre i giochi inclusi in un unico disco o file, come funziona l'importazione dei dati salvati? Ebbene, anche nella Collection il procedimento resta di fatto lo stesso. Il requisito imprescindibile è ovviamente aver terminato le avventure in ordine cronologico: è richiesto arrivare all'epilogo e assistere ai titoli di coda, con il gioco che salverà così i dati della nostra partita conclusa, mentre non è necessario completare tutte le attività secondarie e i DLC per proseguire con l'importazione, sebbene ovviamente più contenuti si completano, maggiori saranno i dati trasferiti tra i vari giochi, rinforzando sempre di più la continuità della nostra storia.

Per il resto è tutto molto semplice: una volta terminato un episodio e passati a quello successivo, basta cliccare su Nuova Partita ed ecco che la voce "Importa file da ME1" (se stiamo giocando ME2) apparirà davanti ai nostri occhi. Basta cliccarci sopra ed il gioco è fatto.

C'è un altro dettaglio importante da considerare: a quanto sembra Mass Effect Legendary Edition ha il cross-save su Xbox ma non su PS4 e PS5. La questione necessita tuttavia di ulteriori chiarimenti che si spera vengano forniti quanto prima da EA o BioWare. Nel frattempo riscoprite con noi in che epoca è ambientato Mass Effect Legendary Edition e poi godetevi questa grande epopea sci-fi.