Mass Effect Legendary Edition: come sono stati migliorati Eden Prime e gli altri mondi?

Nonostante non possa essere considerato un remake, MAss Effect LEgendeary Edition riprorrà i tre capitoli della trilogia originale con tantissimi miglioramenti visivi, tecnici e ludici.

Abbiamo già parlato delle migliorie visive di Mass Effect Legendary Edition con l'ausilio di screenshot e video comparativi, ma i ragazzi di BioWare sono stati molto precisi anche nel descrivere gli interventi operati ai mondi visitabili dal Comandante Shepard e dall'equipaggio della Normandy nel corso della trilogia.

Grande cura, ad esempio, è stata riposta dell'ammodernamento di Eden Prime, il primo pianeta su cui si atterra in Mass Effect. Nella lore della saga viene descritto come un mondo verdeggiante e paradisiaco, ma la vista che accoglieva i giocatori nel 2007 non sempre rispecchiava questa descrizione. Un intervento all'atmosfera generale e ad alcuni edifici venne già operato nel DLC Mass Effect 3 "Dalle ceneri" (incluso nella Legendary Edition), ma stavolta il lavoro è stato ancor più approfondito: BioWare Edmonton "ha cambiato la posizione del sole in modo che il percorso davanti al giocatore sia illuminato dalla luce crepuscolare, mentre un cielo rosso fuoco campeggia alle sue spalle punteggiato da cenere e scie dei colpi sparati", e ha arricchito la superficie del pianeta con danni da fuoco e da battaglia aggiuntivi, più fogliame e strutture distrutte disseminate nel cratere aperto dalla Sovereign.

Per quanto riguarda il gelido Noveria, l'illuminazione è stata completamente rifatta, la tempesta all'esterno è stata intensificata e sono state accentuate le differenze tra l'area degli hotel e il laboratorio Synthetic Insights, per rendere più agevole l'esplorazione nelle prime fasi della missione. Su Feros, invece, la colonia è stata arricchita con nuovi effetti di fumo e fuoco, ulteriori edifici per riempire lo spazio visivo e molti più danni e detriti per rappresentare meglio l'attacco dei Geth. L'atmosfera oscura degli interni è inoltre valorizzata da fasci di luce direzionali "che guidano i giocatori alla scoperta dei misteri del Thorian", che adesso risulta ancor più inquietante grazie ad un nuovo mix audio.

Potremo visitare nuovamente questi luoghi nella Mass Effect Legendary Edition a partire dal 14 maggio su PS4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC, e grazie alla retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S.