Mass Effect Legendary Edition: come salvare Wrex su Virmire in ME1

La missione sul pianeta Virmire è considerata la più iconica del primo Mass Effect, non solo perché cruciale per lo sviluppo della trama, ma anche perché si corre il rischio di vedere morire definitivamente uno o due personaggi della nostra squadra. Il krogan Urdnot Wrex è uno di questi.

Dato che Mass Effect Legendary Edition che ci fa rivivere questa missione iconica, viene nuovamente da chiedersi come fare per far sopravvivere il nostro prezioso alleato agli eventi su Virmire. Dopo la prima fase della missione, Wrex si dimostrerà reticente a proseguire oltre in quanto la distruzione della struttura di ricerca di Saren su quel pianeta porrebbe fine alle ricerche su una cura per la genofagia, malattia di cui sono affetti tutti i krogan e che li sta portando lentamente verso l'estinzione. Da qui monterà la sua furia, dimostrando forti dubbi sulla guida di Shepard.

È proprio nel confronto verbale tra il protagonista e il nostro compagno che la situazione rischia di degenerare, portando alla morte di Wrex (per mano o nostra o tramite quella di un altro nostro alleato) se non selezioneremo le giuste risposte: il procedimento da seguire per chiarirsi con lui e di conseguenza salvarlo da morte certa non è difficile, ma richiede alcuni importanti accorgimenti sia durante il dialogo con il nostro compagno, sia prima di iniziare la missione su Virmire.

Tutto ruota attorno alla nostra effettiva capacità di persuasione o di intimidazione: se durante la partita avremo accumulato una sufficiente quantità di Punti Eroe o di Punti Rinnegato, nel dialogo con Wrex potremo attivare alcune risposte speciali legate al nostro allineamento morale (le risposte blu sono persuasive, mentre quelle rosse sono intimidatorie, e non saranno attive senza punti sufficienti). Accumularli non richiede molta fatica: dipende tutto da come rispondiamo a tutti i dialoghi che affronteremo nel corso del gioco e quali decisioni prenderemo per risolvere determinate missioni o confronti. Una risposta "blu" o una "rossa" spingeranno Wrex a riguadagnare fiducia nei nostri confronti, accantonando così ogni proposito di ribellione e non costringendoci a dover ricorrere alle armi per risolvere la situazione.

C'è un altro modo per far sopravvivere il nostro compagno senza necessariamente far ricorso alle nostre abilità dialettiche. Se avrete affrontato la missione secondaria incentrata su Wrex recuperando la corazza della famiglia Urdnot, il krogan si fiderà ciecamente di Shepard: ciò significa che anche dando risposte neutre senza ricorrere alle nostre capacità persuasive o intimidatorie, il nostro compagno accetterà la nostra decisione di distruggere la base del nemico continuando a combattere al nostro fianco.

Una terza via, in verità quella molto più improbabile da raggiungere, consiste nell'arrivare su Virmire con 4 dei 6 compagni di squadra totali (ovvero solo con Wrex, Ashley, Kaidan e Tali). Questa situazione si verifica solo se nelle prime fasi di gioco ci siamo rifiutati per qualche strano motivo di reclutare Garrus nel team e se ancora non siamo partiti al salvataggio della dottoressa Liara: in tal caso non importa qualunque sarà la risposta che daremo e il carisma raggiunto, Wrex desisterà ugualmente dai ribellarsi tornando in riga.

Oppure, molto più semplicemente, se volete sbarazzarvi di lui perché non lo avete in simpatia, avrete sempre e comunque la possibilità di farlo sia in prima persona, sia ricorrendo all'aiuto di un altro compagno. Qualunque sarà la vostra scelta e l'esito del dialogo, la storia proseguirà e avrà delle conseguenze nella trama dei due successivi capitoli della trilogia.

