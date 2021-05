Mass Effect Legendary Edition: crash su Xbox Series X/S, come risolvere

Mass Effect Legendary Edition è disponibile da oggi su PC, PS4 e Xbox One, compatibile anche con PlayStation 5 e Xbox Series X/S, sembra però che sulle piattaforme next-gen di Microsoft ci siano alcuni problemi diffusi che mandano il gioco in crash.

BioWare ha confermato che un bug manda in crash il gioco su Xbox Series X/S, lo studio sta lavorando con Microsoft per trovare una soluzione e pubblicherà un update risolutivo appena possibile, nel frattempo esiste una soluzione temporanea per giocare senza problemi.

Il problema è legato alla presenza di accessori collegati alla console, come le cuffie wireless, dunque BioWare consiglio di scollegare qualsiasi accessorio senza fili prima di avviare Mass Effect Legendary Edition, mentre utilizzando ad esempio cuffie cablate non dovrebbero esserci problemi di alcun tipo.

C'è poi chi ha trovato altri escamotage, ad esempio collegando le cuffie wireless dopo che sullo schermo appare la schermata di avvio del gioco queste ultime sembrano funzionare regolarmente. Altro piccolo trucco sembra essere quello di avviare il gioco con un profilo e poi selezionare un secondo profilo su Xbox prima di iniziare la partita, anche in questo caso non dovrebbe presentarsi alcun crash.

C'è da dire che il problema non sembra colpire tutti i giocatori su Xbox Series X/S, in ogni caso restiamo in attesa della patch promessa da BioWare per risolvere definitivamente le problematiche in questione.